Возросла транспортировка газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года по Южнокавказскому трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум было транспортировано 11 миллиардов 442,2 миллиона кубометров газа.

Об этом сообщается в отчете Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель на 206,5 миллиона кубометров, или на 1,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В целом за отчетный период по магистральным газопроводам было транспортировано 20 миллиардов 792,2 миллиона кубометров газа, что на 531,7 миллиона кубометров, или на 2,6% больше, чем в январе-июне прошлого года. 55% от общего объема газа было транспортировано по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум.

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум газ, добываемый на газоконденсатном месторождении "Шахдениз", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, поставляется потребителям в Азербайджане, Грузии и Турции. Трубопровод был введен в эксплуатацию в конце 2006 года, и началась транспортировка газа, добываемого в рамках первой стадии освоения месторождения "Шахдениз". А с лета 2018 года стартовали поставки газа, добываемого в рамках второй стадии освоения месторождения "Шахдениз", в Турцию по расширенному газопроводу – TANAP.

Ранее в эксклюзивном интервью Trend еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен заявил, что в настоящее время около половины экспорта азербайджанского газа приходится на европейский рынок.

"В январе этого года было завершено первое расширение Трансадриатического газопровода, что позволило увеличить его пропускную способность на 1,2 миллиарда кубометров в год. Это означает дополнительные поставки газа на европейский рынок в 2026 году. Не стоит забывать и об экономическом эффекте: с момента ввода в эксплуатацию Южный газовый коридор стал важной движущей силой развития экономики Азербайджана. С начала коммерческих поставок газа по Трансадриатическому газопроводу и до 2024 года экспорт газа в Италию, Грецию и Болгарию принес около 24 миллиардов евро дохода. Это реальный и ощутимый рост", — сказал он.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе пленарной сессии министров на тему "Международное сотрудничество во имя устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего", состоявшейся в рамках Бакинской энергетической недели, отметил: "Азербайджан экспортирует нефть более чем в 20 стран, а число государств, импортирующих азербайджанский природный газ, достигло 16, что выводит нашу страну в число мировых лидеров по географическому охвату экспорта трубопроводного газа".

П. Шахбазов подчеркнул, что в прошлом году на долю Азербайджана пришлось 8,1% импорта трубопроводного газа Европейским союзом.

"В прошлом году и за первые четыре месяца текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 16,7 миллиарда кубометров газа, в Турцию — 12,8 миллиарда кубометров, в Грузию — 3,3 миллиарда кубометров, а в Сирию — 800 миллионов кубометров газа", — добавил он.