Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Египта

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси.

Письмо опубликовано на официальном сайте Президента Азербайджана.

В письме отмечается:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему народу Египта сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 23 Июля – Дня Революции.

Нынешний уровень азербайджано-египетских межгосударственных отношений, развивающихся в духе дружбы и взаимного уважения, вызывает удовлетворение.

Уверен, что в соответствии с волей двух народов дружественные связи, двустороннее и многостороннее сотрудничество между нашими странами благодаря совместным усилиям и впредь будут поступательно развиваться и расширяться.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности, дружественному народу Египта – неизменного благополучия и процветания".