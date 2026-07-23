Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 июля

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 июля.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9436 маната, 1 турецкая лира – 0,0360 маната, 100 российских рублей – 2,1726 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
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|AUD
|1,1926
|BYN
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|AED
|0,4628
|KRW
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|CZK
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|CNY
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|DKK
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|GEL
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|HKD
|0,2168
|INR
|0,0176
|GBP
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|SEK
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|CHF
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|ILS
|0,5557
|CAD
|1,2087
|KWD
|5,4823
|KZT
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|QAR
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|KGS
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|HUF
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|MDL
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|NOK
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|PLN
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|RSD
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