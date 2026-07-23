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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 июля

Экономика Новость 23 июля 2026 09:20 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 июля
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9436 маната, 1 турецкая лира – 0,0360 маната, 100 российских рублей – 2,1726 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9436
AUD 1,1926
BYN 0,5854
AED 0,4628
KRW 0,1158
CZK 0,0804
CNY 0,2512
DKK 0,26
GEL 0,6469
HKD 0,2168
INR 0,0176
GBP 2,2759
SEK 0,1757
CHF 2,0904
ILS 0,5557
CAD 1,2087
KWD 5,4823
KZT 0,3641
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5343
MDL 0,0973
NOK 0,1777
UZS 0,0141
PKR 0,6118
PLN 0,4489
RON 0,3712
RUB 2,1726
RSD 0,0165
SGD 1,3184
SAR 0,4529
xdr 2,3075
TRY 0,036
TMT 0,4857
UAH 0,0379
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