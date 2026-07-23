Горячие источники Кара-Оя: где целебная вода встречается с Иссык-Кулем (ФОТОРЕПОРТАЖ)

КАРА-ОЙ /Trend/ - Представители ведущих средств массовой информации Азербайджана, прибывшие в Кыргызстан по приглашению кыргызской стороны, продолжают знакомство с туристическим потенциалом страны. Одной из остановок медиа-тура стало курортное село Кара-Ой на северном побережье озера Иссык-Куль, где расположен известный термальный SPA-комплекс с природными минеральными источниками.

Даже в разгар лета над бассейнами поднимается густой пар. Горячая вода, выходящая из глубины земли, контрастирует со свежим горным воздухом Иссык-Куля, а вокруг слышна речь туристов из разных стран. Одни приезжают сюда за отдыхом, другие — ради оздоровления, а кто-то делает и то, и другое одновременно.

Как рассказала специальному корреспонденту Trend во время медиа-тура представителей азербайджанских СМИ управляющая SPA-комплекса Эльмира Исмаилова, история термального источника начинается более тридцати лет назад.

«Данная скважина была пробурена в 1995 году. То есть как мы начали функционировать с тех времен, мы начали оформлять лицензии, и вот с помощью лицензий мы так и работаем с 1995 года», — сказала она.

Минеральная вода поступает в бассейны непосредственно из скважины. На выходе ее температура достигает 57 градусов, после чего с помощью насосной системы вода распределяется по различным бассейнам комплекса.

«При выходе у нас идет 57 градусов. И мы распределяем их насосом на данный бассейн. Градус сейчас в данном бассейне — от 37 до 47 градусов», — пояснила Исмаилова.

Рядом с горячими бассейнами расположен бассейн с холодной проточной водой. Такое сочетание позволяет посетителям принимать контрастные ванны.

«Просто обычная проточная вода — это для циркуляции. То есть горячая, холодная, когда при выходе делается контраст, это очень полезно», — отметила она.

По словам управляющей, вода отличается высокой минерализацией. В ее составе содержатся калий, натрий и хлориды.

«Основную часть составляют минералы. То есть вода сильно минерализованная, соленая вода», — рассказала Исмаилова.

Хотя с источником не связано древних легенд, за годы работы комплекса накопилось множество историй от людей, которые приезжают сюда снова и снова.

«Легенды нет, но у нас многие приезжают и уходят с хорошими результатами. Ее можно пить натощак. Если разбавлять один к десяти, она очень хорошо влияет на кишечный тракт. Также у нас приходят купаться — для суставов она очень полезна. Сначала идет разогрев тела, потом, когда делается контраст, улучшается циркуляция крови, происходит прогон отложившихся солей. Поэтому она очень хорошо влияет на суставы», — сказала она.

По словам Исмаиловой, термальный комплекс принимает гостей круглый год. Особенно часто сюда приезжают туристы из Казахстана, Узбекистана и России, а также жители Бишкека, которые в жаркие летние дни предпочитают отдыхать на побережье Иссык-Куля.

«Приезжает очень много туристов зарубежных, особенно из Казахстана, из Узбекистана. Также очень много приезжают местных жителей. Они приезжают круглогодично. Вода — это минеральный источник, она выходит прямо из глубины», — отметила управляющая.

По ее словам, пик туристического сезона приходится на вторую половину июля и продолжается примерно до 20-х чисел августа.

Еще одна необычная процедура, которую предлагают посетителям комплекса, — ихтиомассаж с помощью рыбок гарра руфа. Эти небольшие рыбки давно стали одной из визитных карточек многих SPA-центров мира, а в Кара-Ое пользуются особой популярностью у отдыхающих.

Как рассказали сотрудники комплекса, рыбки мягко очищают ороговевшие участки кожи, открывают поры и создают эффект естественного микромассажа. Такая процедура способствует улучшению кровообращения, помогает снять усталость и отечность ног, оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему и способствует обновлению эпителия благодаря особому ферменту, содержащемуся в слюне рыбок.

Кроме того, специалисты подчеркивают, что процедура считается безопасной. Во время ихтиомассажа кожный покров не повреждается, а сами рыбки не являются переносчиками заболеваний человека, поскольку особенности их анатомии и физиологии исключают передачу подобных инфекций.

По словам сотрудников комплекса, многие гости специально приезжают именно ради этой процедуры.

«Рыбки гарра руфа улучшают кровообращение за счет микромассажа. Снимают отечность, усталость, действуют на нервную систему, успокаивают. Потом старую кожу чистят — получается полноценный пилинг. Сейчас очень много отдыхающих приезжает из Казахстана, России, из Бишкека. Когда становится жарко, все едут сюда. Основной сезон — примерно с 15 июля до 20 августа», — рассказали в комплексе.

Сочетание горячих минеральных источников, прохладного воздуха Иссык-Куля и живописных горных пейзажей делает Кара-Ой одним из наиболее посещаемых курортных мест Кыргызстана, где отдых на природе сочетается с оздоровительными процедурами и спокойной атмосферой побережья.