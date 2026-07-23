В Азербайджане выросла добыча природного газа

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года в Азербайджане было добыто 25,180 миллиарда кубометров природного газа.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике.

Согласно информации, объем добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 190,8 миллиона кубометров, или на 0,8 процента.

В январе-июне прошлого года добыча природного газа в стране составила 24,989 миллиарда кубометров.

За отчетный период было добыто 19,551 миллиарда кубометров товарного природного газа, что на 209,2 миллиона кубометров, или на 1,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июне прошлого года в стране было добыто 19,342 миллиарда кубометров товарного природного газа.

В целом общая стоимость продукции в горнодобывающей промышленности Азербайджана составила 20,0 миллиарда манатов, снизившись на 0,2 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По данным Государственного таможенного комитета, за первые 6 месяцев текущего года из Азербайджана было экспортировано 12,431 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 4,106 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта природного газа снизилась на 436,5 миллиона долларов США, или на 9,6%, а объем увеличился на 65,8 миллиона кубометров, или на 0,5%.

На фоне роста добычи газа Азербайджан еще больше укрепляет свои позиции надежного поставщика на международных энергетических рынках. География экспорта природного газа Азербайджана также продолжает расширяться.

Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года заявил, что в настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 16 стран. "Сегодня Азербайджан занимает первое место с точки зрения географии поставок газа по трубопроводам. Мы поставляем природный газ в 16 стран, и их число растет год от года и будет продолжать расти. Поставки нефти охватывают еще больше стран, и все осуществляется во благо производителей, транзитеров и потребителей.

Таким образом, это своего рода командная работа, которая является уникальной в смысле сложности реализации проектов - как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения рельефа, а также различных политических препятствий, с которыми мы сталкивались", – подчеркнул глава государства.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на министерской пленарной сессии на тему "Международное сотрудничество во имя устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего" в рамках Бакинской энергетической недели заявил, что в прошлом году доля Азербайджана в общем объеме импортируемого в Европейский Союз трубопроводного газа составила 8,1 процента.

По его словам, сегодня стратегическое значение Азербайджана определяется не объемом производимой энергии, а тем, насколько эффективно он может соединять регионы и рынки.

"Азербайджан экспортирует нефть в более чем 20 стран, а число стран, получающих азербайджанский природный газ, достигло 16, что выводит нашу страну в число мировых лидеров по географическому охвату экспорта трубопроводного газа", – сказал министр.

П.Шахбазов отметил, что в прошлом году на долю Азербайджана пришлось 8,1 процента импорта трубопроводного газа Европейского Союза.

"В прошлом году и за первые четыре месяца текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 16,7 миллиарда кубометров, в Турцию – 12,8 миллиарда кубометров, в Грузию – 3,3 миллиарда кубометров, а в Сирию – 800 миллионов кубометров газа", – добавил он.