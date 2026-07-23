Обнародован объем добычи сырой нефти в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года в Азербайджане было добыто 13,270 миллиона тонн сырой нефти (включая газовый конденсат).

Об этом говорится в сообщении Государственного статистического комитета Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 421,8 тысячи тонн, или 3,1 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период из общего объема добычи 13,236 миллиона тонн пришлось на долю товарной сырой нефти, что на 424,2 тысячи тонн, или 3,1% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

В целом в январе-июне текущего года общая стоимость продукции в горнодобывающей промышленности Азербайджана составила 19,3 миллиарда манатов, снизившись на 2,8 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По данным Министерства энергетики, из добытого в Азербайджане за отчетный период объема 7,9 миллиона тонн пришлось на блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), 1,7 миллиона тонн - на "Шахдениз", 0,3 миллиона тонн - на месторождение "Абшерон". Добыча нефти (вместе с конденсатом) по SOCAR составила 3,4 миллиона тонн.

Сообщается, что за этот период было экспортировано 10,5 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом). Из них 9,5 миллиона тонн пришлось на долю консорциума, 0,7 миллиона тонн - на SOCAR, а 0,3 миллиона тонн - на JOCAP.

Отмечено, что за 6 месяцев текущего года добыча сырой нефти в среднем составила 61 тысячу тонн (449 тысяч баррелей) в сутки, добыча конденсата - 12 тысяч тонн (103 тысячи баррелей). В целом добыча нефти в среднем составила 73 тысячи тонн (552 тысячи баррелей) в сутки.

За отчетный период переработка нефти составила 2,9 миллиона тонн.

В январе-июне 2026 года в стране было добыто 25,4 миллиарда кубометров природного газа. Из добытого газа 7,3 миллиарда кубометров пришлось на долю АЧГ, 13,7 миллиарда кубометров - "Шахдениз", 0,8 миллиарда кубометров - месторождения "Абшерон", а 3,6 миллиарда кубометров - на долю SOCAR.

Экспорт газа за рубеж в этот период составил 12,7 миллиарда кубометров. Из них 5,9 миллиарда кубометров пришлось на Европу, 4,9 миллиарда кубометров - на Турцию (включая 3 миллиарда кубометров по TANAP), 1,2 миллиарда кубометров - на Грузию, а 0,7 миллиарда кубометров - на Сирию.

С момента ввода в эксплуатацию месторождений АЧГ и "Шахдениз" до 1 июля текущего года добыто около 679,8 миллиона тонн нефти (вместе с газовым конденсатом), 529,6 миллиарда кубометров газа. На АЧГ добыто 625,6 миллиона тонн нефти, 251,1 миллиарда кубометров газа, а на "Шахдениз" - около 54,2 миллиона тонн конденсата и 278,5 миллиарда кубометров газа.

Наряду с этим, по данным Государственного таможенного комитета, за первые 6 месяцев текущего года Азербайджан экспортировал в более чем 10 стран 10,125 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 6,231 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта указанной продукции снизилась на 177,9 миллиона долларов, или 2,3%, а объем - на 1,921 миллиона тонн, или 15,9%.

На фоне снижения показателей добычи и экспорта Азербайджан продолжает политику диверсификации экономики. В последние годы развитие ненефтяного сектора остается одним из основных направлений государственной экономической политики. В этих рамках увеличиваются инвестиции в сферы промышленности, сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий, транспорта и логистики, туризма и возобновляемых источников энергии, осуществляются меры по диверсификации экспорта и расширению выхода ненефтяной продукции на зарубежные рынки. Цель состоит в постепенном снижении зависимости экономики от нефтяных доходов и обеспечении устойчивого экономического роста.

Министр экономики Микаил Джаббаров на пресс-конференции, посвященной итогам Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года в Баку, заявил: "Основное внимание Азербайджана направлено на развитие ненефтегазовой экономики, и этот сектор за последние 5–6 лет стал основным драйвером экономического роста в стране. Инвестиционные возможности в основном охватывают сферы ненефтяного промышленного производства, горнодобывающей промышленности и критических минералов, сельского хозяйства и агропереработки, а также транспорта и логистики".