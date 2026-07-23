БАКУ/ Trend/ - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) обстрелял военные базы США, расположенные на территории стран региона, ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Об этом говорится в сообщении КСИР.

«В ходе атак на военные базы США в регионе были поражены и уничтожены одна радиолокационная система THAAD, одна система Patriot и одна радиолокационная система C-RAM», — говорится в заявлении.

В КСИР отметили, что одновременно были поражены склад вертолетного оборудования армии США и ангар, где находились вертолеты.

Кроме того, было отмечено, что Иран обстреливает позиции армии США в целях защиты своих интересов и обеспечения безопасности.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп заявил об отмене действия режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана.