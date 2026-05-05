Вырос рынок страхования имущества в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе–марте текущего года в Азербайджане по видам страхования имущества было собрано страховых премий на сумму 65,901 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 13,1 миллиона манатов, или на 24,9%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период страховые выплаты по видам страхования имущества увеличились на 1,061 миллиона манатов, или на 12,5%, и составили 9,570 миллиона манатов.

Отметим, что в январе–марте текущего года через действующие в Азербайджане страховые компании было собрано страховых премий на сумму 417,753 миллиона манатов. По данным, это на 18,7 миллиона манатов, или на 4,7%, больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

В отчётный период объем страховых выплат составил 218,456 миллиона манатов. Согласно данным, это на 54,4 миллиона манатов, или на 33,2%, больше по сравнению с показателями соответствующего периода прошлого года.