Цифровизация в аграрной сфере - одно из важных направлений государственной политики - министр

БАКУ /Trend/ - Цифровизация в аграрной сфере является одним из важных направлений государственной политики.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов сегодня на 19-й Азербайджанской международной выставке и форуме "Сельское хозяйство" в Баку.

Он отметил, что Села на освобожденных от оккупации территориях заняли особое и уникальное место в сельскохозяйственной стратегии Азербайджана. Строительство современной инфраструктуры на этих территориях, создание инновационных моделей хозяйства и применение подходов «умного села» служат реализации большого аграрного потенциала региона:

"Верю, что новые модели аграрного хозяйства, которые в настоящее время моделируются и создаются на освобожденных от оккупации территориях, станут образцом как в Азербайджане, так и в мире. В то же время расширение цифровизации в аграрной сфере, внедрение решений "умного сельского хозяйства", эффективное использование водных ресурсов, защита земельной собственности, продвижение политики и экологически устойчивых моделей производства являются важными направлениями государственной политики. Цель - сформировать мощную аграрную систему, отвечающую современным вызовам, основанную на высокой продуктивности и увеличивающую экспортный потенциал".