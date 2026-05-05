Туркменистан увеличил внешнеторговый оборот на 9,2%

АШХАБАД/ Trend/ - Туркменистан зафиксировал положительную динамику розничного товарооборота, который в январе–апреле 2026 года увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Туркменистана.

Объём произведённой продукции за отчётный период вырос на 10,4% в годовом выражении, при этом положительные показатели производства были зафиксированы во всех отраслях экономики.

В то же время внешнеторговый оборот за указанный период увеличился на 9,2%.

Для справки, рост внешнеторгового оборота Туркменистана в январе–марте 2026 года составил 3,7%. Текущие показатели, однако, отражают ускорение роста внешней торговли.