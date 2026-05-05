В Азербайджане увеличились выплаты по КАСКО

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года в Азербайджане по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) было собрано 16,785 миллиона манатов страховых премий.

Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана сообщает, что это на 1,037 миллиона манатов или 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде выплаты по КАСКО увеличились на 1,772 миллиона манатов или 26,8% и достигли 8,387 миллиона манатов.

Таким образом, в январе-марте текущего года из каждых 100 манатов собранных страховых премий по КАСКО 50 манатов было возвращено клиентам.

Отметим, что в январе-марте текущего года через действующие в Азербайджане страховые компании было собрано 417,753 миллиона манатов страховых премий. Согласно информации, это на 18,7 миллиона манатов или 4,7% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

В отчетном периоде объем страховых выплат составил 218,456 миллиона манатов. Согласно данным, это на 54,4 миллиона манатов или 33,2% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.