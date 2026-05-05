Обсуждено расширение сотрудничества и совместные проекты между Узбекистаном и ACWA Power

ТАШКЕНТ /Trend/ - Обсуждено расширение сотрудничества и реализация совместных проектов между Узбекистаном и саудовской компанией ACWA Power.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики и финансов Узбекистана, переговоры прошли между заместителем премьер-министра — министром экономики и финансов Узбекистана Джамшидом Кучкаровым и главой ACWA Power Мухаммадом Абунайяном в ходе встречи на полях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

Во встрече также приняли участие президент и генеральный директор Vision Invest Омар Аль-Мидани, заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Илхомжон Умрзаков и другие официальные лица.

В ходе обсуждений стороны рассмотрели ход реализации и результаты текущих совместных проектов, а также возможности расширения сотрудничества по новым направлениям и увеличения портфеля инициатив.

Особое внимание было уделено проектам, реализуемым на основе государственно-частного партнерства. В их числе - строительство многопрофильной больницы в Фергане, развитие транспортной инфраструктуры, включая проект международного аэропорта "Новый Ташкент", а также проекты в сфере "зеленой" энергетики.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам макроэкономического развития Узбекистана и обсудили перспективы реализации новых проектов в сферах цифрового развития, коммуникаций и информационных технологий.