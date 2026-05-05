Опыт Польши в сфере ВИЭ может быть эффективно применен в Казахстане - Агентство инвестиций и торговли (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Опыт Польши в сфере возобновляемых источников энергии может быть эффективно использован в Казахстане и других странах Центральной Азии.

Об этом Trend сказала глава офиса Польского агентства инвестиций и торговли в Астане Юлия Городецкая.

"С одной стороны, Казахстан остается крупным производителем энергетических ресурсов, с другой - последовательно развивает и внедряет возобновляемые источники энергии, модернизирует энергетическую инфраструктуру и стремится к декарбонизации и климатической нейтральности", - сказала она.

Городецкая отметила, что в Астане планируются инвестиции в новые генерирующие мощности, развитие возобновляемых источников энергии, а также модернизация сетей передачи электроэнергии и теплоэлектроцентралей. В то же время страна сталкивается с рядом вызовов, таких как необходимость обновления устаревшей инфраструктуры, увеличение доли ВИЭ, развитие систем хранения энергии и цифровизация энергетической системы.

"В этом контексте существует значительный потенциал для внедрения польских технологий - как в энергетическом секторе, так и в смежных областях, таких как водное хозяйство, энергоэффективность и управление отходами", - сказала она.

По словам Городецкой, Польша обладает потенциалом выступать в качестве одного из центров энергетического перехода. Ее опыт в области электроэнергетики, модернизации энергетического сектора, развития возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности является существенным преимуществом, которое может быть эффективно использовано в Казахстане и Центральной Азии. И в определенной степени это уже происходит, добавила она.