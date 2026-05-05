В Центре Гейдара Алиева продемонстрирован фильм «По следам одного визита», посвященный общенациональному лидеру (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в преддверии 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева состоялся показ документального фильма под названием «По следам одного визита».

Как сообщает Trend, перед показом выступил автор проекта, известный путешественник и журналист Азер Гариб, который проинформировал о фильме.

Он отметил, что представлены два фильма из проектного цикла. «Эти работы посвящены официальным визитам общенационального лидера в Италию и Соединенные Штаты Америки. 6 мая предусмотрен показ кинолент, отражающих официальные визиты великого лидера Гейдара Алиева в различные географии – Францию, Великобританию, Бельгию и Люксембург, Китай, Японию и страны тюркского мира. Они подготовлены в рамках проекта «Гейдар Алиев и школа дипломатии» и нацелены на изучение и пропаганду богатого наследия великого лидера, в особенности реализованной им стратегии внешней политики», – добавил А.Гариб.

Проект, отражая важные моменты международных визитов и дипломатической деятельности великого лидера, нацелен на донесение до широкой аудитории роли этой деятельности в формировании современной внешней политики Азербайджана, более обстоятельное ознакомление молодежи с политическим наследием общенационального лидера и укрепление духа патриотизма. В фильмах предпринята попытка осветить не только моменты официальных визитов в рамках протокола, но и детали, оставшиеся за его пределами.

Затем гости посмотрели фильмы, посвященные официальным визитам общенационального лидера в Италию и Соединенные Штаты Америки.