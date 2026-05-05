Названы расходы Ирана на сельскохозяйственную инфраструктуру

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (21 марта 2025 года — 20 марта 2026 года) на укрепление и развитие инфраструктуры, а также проведение научных исследований в сфере сельского хозяйства Ирана было израсходовано 4 триллиона риалов (примерно 3 миллиона долларов).

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Ирана и глава Организации сельскохозяйственных исследований, образования и развития (Agricultural Research, Education and Extension Organization) Голамреза Гульмохаммеди в комментарии СМИ.

По его словам, в прошлом иранском году на инфраструктуру развития и исследований в сельскохозяйственном секторе страны было направлено 2 триллиона риалов (примерно 1,5 миллиона долларов) со стороны Организации сельскохозяйственных исследований, образования и развития, а также 2 триллиона риалов (примерно 1,5 миллиона долларов) со стороны частного сектора.

Гульмохаммеди добавил, что в текущем году (21 марта 2026 года — 20 марта 2027 года) в указанной сфере будет израсходовано более 4 триллионов риалов (примерно 3 миллиона долларов).

Заместитель министра отметил, что, несмотря на это, уровень инвестиций в сельское хозяйство и научные исследования в стране остаётся низким. Объём инвестиций в обновление, восстановление и развитие инфраструктуры сельскохозяйственных исследований должен быть увеличен.

Отметим, что в Иране в среднем ежегодно производится 130 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. Сообщается, что 20 процентов этого объёма превращается в отходы. В последние годы Иран предпринимает шаги по сокращению потерь сельскохозяйственной продукции.