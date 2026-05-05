Глобальные изменения климата делают необходимым применение новых подходов в аграрной политике - Меджнун Мамедов

БАКУ /Trend/ - Глобальные изменения климата делают необходимым применение новых подходов в аграрной политике.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов сегодня на 19-й Азербайджанской международной выставке и форуме "Сельское хозяйство" в Баку.

Он отметил, что в современный период сельское хозяйство является не просто сферой экономической деятельности, но и важным стратегическим направлением с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, социально-экономического развития регионов, повышения занятости и сохранения экологической устойчивости.

Министр подчеркнул, что глобальные изменения климата, необходимость эффективного использования природных ресурсов и растущий продовольственный спрос делают необходимым применение новых подходов в аграрной политике:

"Развитие аграрного сектора в Азербайджане является одним из основных приоритетных направлений государственной политики. Целенаправленные реформы, осуществляемые под руководством Президента Ильхама Алиева, служат модернизации сельского хозяйства, повышению благосостояния фермеров и увеличению конкурентоспособности аграрного производства.

В этом направлении государством применяются широкие механизмы поддержки фермеров и предпринимателей. Выдача субсидий, предоставление льготных кредитов, повышение доступности сельскохозяйственной техники, расширение системы аграрного страхования и стимулирование внедрения инновационных технологий вносят важный вклад в устойчивое развитие аграрного сектора".

М. Мамедов отметил, что цель – формирование мощной аграрной системы, отвечающей современным вызовам, основанной на высокой продуктивности и увеличивающей экспортный потенциал:

"Особое место в сельскохозяйственной стратегии нашей страны занимают аграрные проекты, реализуемые на освобожденных от оккупации территориях. Создание современной инфраструктуры, формирование инновационных моделей хозяйства и применение подходов "умное село" на этих территориях служат реализации огромного аграрного потенциала региона".