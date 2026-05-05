Кредит под залог депозита в приложении Yelo теперь доступен онлайн!

Yelo Bank продолжает внедрять простые и полезные инновационные решения для своих клиентов. Теперь вкладчикам банка больше не нужно касаться своих сбережений, когда им срочно нужны деньги. Благодаря новому цифровому решению в приложении Yelo, оформить кредит под залог депозита можно в полностью онлайн-формате 24/7, без посещения банка.



Эта услуга позволяет клиентам продолжать накапливать средства, одновременно получая необходимую финансовую поддержку.



Основные преимущества услуги:



Сумма: от 400 до 50 000 AZN;

Комиссия: 0%;

Срок: до 36 месяцев;

Залог: депозиты «Yelo Sabit» и «Yelo Yığım»;

Тип графика: Аннуитетный.



Кроме того, с 4 по 15 мая 2026 года в приложении Yelo действует специальная акция. В этот период вкладчики, подающие заявку на кредит, смогут воспользоваться льготной ставкой — всего +2% к текущей процентной ставке по вкладу.



Приложение Yelo — это ваш мобильный банк, который предлагает не только кредиты, но и открытие онлайн-депозитов, цифровые карты, кэшбэк, бесплатные переводы, страхование путешествий, справки для посольств и многое другое. Станьте частью этого цифрового опыта и не упустите яркие возможности — скачайте приложение Yelo прямо сейчас: https://ylb.az/42gPKZQ.



У вас возникли дополнительные вопросы? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



