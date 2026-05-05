Yelo Bank продолжает внедрять простые и полезные инновационные
решения для своих клиентов. Теперь вкладчикам банка больше не нужно
касаться своих сбережений, когда им срочно нужны деньги. Благодаря
новому цифровому решению в приложении Yelo, оформить кредит под
залог депозита можно в полностью онлайн-формате 24/7, без посещения
банка.
Эта услуга позволяет клиентам продолжать накапливать средства, одновременно получая необходимую финансовую поддержку.
Основные преимущества услуги:
Сумма: от 400 до 50 000 AZN;
Комиссия: 0%;
Срок: до 36 месяцев;
Залог: депозиты «Yelo Sabit» и «Yelo Yığım»;
Тип графика: Аннуитетный.
Кроме того, с 4 по 15 мая 2026 года в приложении Yelo действует специальная акция. В этот период вкладчики, подающие заявку на кредит, смогут воспользоваться льготной ставкой — всего +2% к текущей процентной ставке по вкладу.
Приложение Yelo — это ваш мобильный банк, который предлагает не только кредиты, но и открытие онлайн-депозитов, цифровые карты, кэшбэк, бесплатные переводы, страхование путешествий, справки для посольств и многое другое. Станьте частью этого цифрового опыта и не упустите яркие возможности — скачайте приложение Yelo прямо сейчас: https://ylb.az/42gPKZQ.
У вас возникли дополнительные вопросы? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Кредит под залог депозита в приложении Yelo теперь доступен онлайн!
