В дни WUF13 будет обеспечена круглосуточная перевозка к локациям форума

БАКУ /Trend/ - В дни проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в течение 24 часов от хаба возле станции метро "Кёроглу" по маршруту K1 будут выполняться перевозки.

Как сообщает Тrend, об этом заявил начальник отдела транспорта WUF13 Азербайджанской операционной компании Вугар Асланов на брифинге в Баку, посвященном презентации плана управления транспортом в дни WUF13.

Он отметил, что от станции метро "Кёроглу" пассажиры будут напрямую доставляться к локациям WUF13:

"Будет задействовано 67 городских остановок. В период проведения WUF13 в направлении аэропорта будут действовать шесть регулярных автобусных маршрутов. Они будут работать круглосуточно. С помощью девяти транспортно-пересадочных узлов и двух специальных автобусных маршрутов пассажиры будут доставляться к месту проведения WUF13".