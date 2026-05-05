В Баку проходит 19-я Азербайджанская международная выставка и форум "Сельское хозяйство" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходят Caspian Agro Week - 19-я Азербайджанская международная выставка и форум "Сельское хозяйство", InterFood Azerbaijan - 31-я Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность", а также Horeca Caspian - 14-я Каспийская международная выставка "Все для отелей, ресторанов и супермаркетов".

Как сообщает Trend, являясь крупнейшими в регионе выставками в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan представляют собой важнейшие события года, объединяющие всех ключевых игроков соответствующих отраслей.

Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики оказывает выставкам организационную поддержку. Министерство также принимает участие в выставках с собственным стендом, предоставляя посетителям подробную информацию о проектах, направленных на развитие аграрного сектора, инновационных подходах и механизмах государственной поддержки.

Также поддержку Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan оказывают Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA), Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO, Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Азербайджанская ассоциация производителей продуктов питания и напитков (AQİSA), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и Азербайджанская ассоциация организаторов выставок (ASTA).

На сегодняшний день участие в выставках подтвердили 447 компаний из 45 стран мира. География выставок, наряду с Азербайджаном, охватывает Бенин, Бразилию, Великобританию, Вьетнам, Гану, Германию, Грузию, Египет, Индонезию, Индию, Испанию, Италию, Камерун, Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, Латвию, Мексику, Нидерланды, Нигерию, Польшу, Республику Корея, Россию, Сенегал, Сомали, Соединённые Штаты Америки, Швецию, Шри-Ланку, Таиланд, Танзанию, Турцию, Туркменистан, Финляндию, Францию, Чешскую Республику, Южный Судан, Японию, Вьетнам, Замбию и другие страны.

В рамках выставок национальные группы из Германии, Беларуси, Бразилии, Грузии, Индонезии, Италии, Нидерландов и Республики Корея представят продукцию в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Отдельным стендом будет представлена организация AFAZ (Africa-Azerbaijan Cooperation), в рамках которого будут участвовать компании из следующих стран: Бенин, Гана, Камерун, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Объединённая Республика Танзания, Республика Замбия, Республика Сенегал, Республика Сомали, Республика Южный Судан и Федеративная Демократическая Республика Эфиопия.

Следует отметить, что AFAZ и Бразилия впервые принимают участие в данных выставках.

Одним из важных нововведений станет то, что в 2026 году выставка InterFood Azerbaijan будет полностью сосредоточена в едином зале — в 4-м павильоне Экспо-центра. Таким образом, все местные и зарубежные компании, представляющие пищевую промышленность, продемонстрируют свою продукцию именно в этом павильоне. Данный подход позволит посетителям сэкономить время и с большим удобством ознакомиться со всеми новинками пищевого сектора в одном павильоне.

Будучи крупнейшей сельскохозяйственной выставкой региона, Caspian Agro Week охватывает такие области, как сельскохозяйственная техника, объекты и оборудование, системы орошения, упаковка, инновационные технологии в сельском хозяйстве, животноводство и птицеводство, ветеринария, растениеводство, выращивание фруктов и овощей, цветоводство, переработка отходов, логистика, электронное сельское хозяйство.

Выставка также включает раздел Smart Agro, где представлены решения в сфере искусственного интеллекта, умных деревень, стартапов, IT-услуг, робототехники, беспилотных летательных аппаратов и green agro.

На выставке InterFood Azerbaijan демонстрируется продукция и услуги по таким направлениям, как пищевая промышленность, напитки, кондитерские изделия, молочная продукция, хлебобулочные изделия, фрукты и овощи, упаковка, пищевые технологии, а также халяльная продукция и другие разделы.

Впервые в рамках выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan будет организована программа «Hosted Buyer» (Покупательская миссия). Программа реализуется с целью создания максимально эффективных и комфортных условий работы для посетителей-покупателей, участвующих в выставке. В рамках Hosted Buyer в выставках примут участие такие российские гипермаркеты, как «Лента», «Самокат», «Фрешмаркет», а также другие компании.

В рамках Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan в течение четырёх дней будет представлена насыщенная, полезная и интенсивная деловая программа. В программу входят международные форумы, панельные дискуссии, отраслевые презентации и мастер-классы, а также традиционные встречи в форматах B2B и B2G.

В презентационной зоне выставок при организации Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики будет проведён ряд форумов: 3-й Международный форум аграрных инноваций, форум «Сила аграрного страхования в управлении рисками», 2-й Международный форум агрономов в рамках государственно-частного партнёрства, а также форум AGROSCIENCE. Ещё одним мероприятием в рамках выставок станет 5-й Форум по развитию агробизнеса, который пройдёт в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard.

В презентационной зоне Экспо-центра в дни проведения выставок будут организованы отраслевые презентации и мастер-классы в рамках платформы Food & Agro Talks. Здесь ведущие эксперты аграрной и пищевой отраслей, производители и представители индустрии выступят по актуальным темам, делясь практическим опытом и знаниями.

В рамках Food & Agro Talks пройдут панельные сессии на темы: «Развитие агробизнеса и программы поддержки в Азербайджане: от малых хозяйств до крупных агрокорпораций», «Развитие агробизнеса и программы поддержки в Азербайджане: от малых хозяйств до крупных агрокорпораций», «Тенденции и инновации в пищевой промышленности Азербайджана», «Финансовые решения для фермеров», «Экологически ориентированное сельское хозяйство и безопасность пищевых продуктов: современные подходы и решения», а также интерактивная кейс-сессия «Мысли как CEO».

Кроме того, в рамках выставок будут организованы мероприятие «WomenSpace: Eда, Общение, Наставничество» и выставка шоколадных арт-инсталляций.

В рамках выставки InterFood Azerbaijan для участников и приглашенных компаний будет функционировать «Retail Center – Центр встреч торговых сетей». Центр будет работать во второй день выставки, где будут организованы целевые деловые встречи между производителями пищевой продукции и представителями крупных розничных сетей. Данная платформа предоставит участникам возможность напрямую презентовать свою продукцию потенциальным покупателям, выстраивать новые каналы сбыта и расширять возможности для сотрудничества.