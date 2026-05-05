Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 мая

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 5 мая.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9850 маната, 1 турецкая лира - 0,0376 маната, а 100 российских рублей - 2,2641 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,985
|AUD
|1,2154
|BYN
|0,6031
|AED
|0,4628
|KRW
|0,115
|CZK
|0,0813
|CNY
|0,2489
|DKK
|0,2657
|GEL
|0,6339
|HKD
|0,217
|INR
|0,0178
|GBP
|2,2974
|SEK
|0,1825
|CHF
|2,1663
|ILS
|0,5747
|CAD
|1,2473
|KWD
|5,5165
|KZT
|0,3659
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5431
|MDL
|0,0988
|NOK
|0,183
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6073
|PLN
|0,4661
|RON
|0,3823
|RUB
|2,2641
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3304
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3312
|TRY
|0,0376
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0386
|JPY
|1,0808
|NZD
|0,9957