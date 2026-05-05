В I квартале текущего года стоимость ненефтегазового экспорта Азербайджана выросла на 12%

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года стоимость ненефтегазового экспорта Азербайджана в годовом сравнении выросла на 12% и составила 862 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев сегодня в Баку на 19-й Азербайджанской международной выставке и форуме "Сельское хозяйство".

Он отметил, что для придания этой положительной динамике устойчивого характера особое значение имеет представление местных производителей на международных платформах, налаживание прямых контактов с покупателями и выход на новые рынки:

"AZPROMO ведет системную деятельность именно в этом направлении и обладает богатым опытом. При поддержке Агентства азербайджанские компании регулярно успешно участвуют в глобальных и местных выставках, наша местная продукция представляется на единых национальных стендах под брендом "Made in Azerbaijan", подписываются экспортные контракты, наша продукция выводится на новые рынки.

В 2025 году 46 компаний приняли участие в 6 международных выставках ("The Saudi Food Show 2025", "Russia Halal Expo 2025", "KazBuild 2025", "Anuga 2025", "CIIE 2025", "Big 5 Global 2025") под брендом "Made in Azerbaijan". В рамках выставок местными компаниями осуществлялись поиск новых покупателей, а также расширение сотрудничества с существующими покупателями".

Ю. Абдуллаев сообщил, что работа по поддержке деятельности экспортёров продолжается и в этом году:

"В текущем году при поддержке Агентства наши компании приняли участие с единым национальным стендом на выставках Gulfood 2026 в городе Дубай и ProWein 2026 в Дюссельдорфе. В этом месяце также планируется обеспечить участие наших экспортёров в выставке "Russia&Islamic World Cooperation Expo 2026", а также в выставке "Saudi Food Expo 2026", проведение которой запланировано в сентябре в городе Эр-Рияд. Что касается местных выставок, то в октябре планируется наше участие в 6-й выставке "Rebuild Karabakh".

Как и в 2024 и 2025 годах, на нынешней выставке InterFood AZPROMO также участвует со своим стендом. На стенде представлены 10 компаний, работающих в сферах производства натурального меда, фруктов и овощей, сухофруктов, безалкогольных напитков, вина и молочной продукции. Пользуясь случаем, приглашаю всех участников посетить наш стенд.

Хочу также отметить, что AZPROMO планирует оказать поддержку в организации B2B-встреч наших местных предпринимателей с компаниями из Беларуси и Италии в рамках выставки InterFood".