АБР осуществил первый выпуск облигаций DRB для Кыргызстана и Таджикистана

БИШКЕК /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) осуществил первый выпуск облигаций для обеспечения ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – облигации DRB), сообщает Trend со ссылкой на АБР.

Выпуск проведен в рамках региональной программы многоуровневого финансирования ликвидации последствий стихийных бедствий, целью которой является снижение финансового ущерба от стихийных бедствий и климатических потрясений.

Облигации предназначены для защиты от последствий крупных катастроф и обеспечения оперативной ликвидности для Кыргызстана и Таджикистана после соответствующего стихийного бедствия.

"Когда происходит крупное землетрясение или наводнение, это может отбросить развитие страны на годы назад. Благодаря этим первым суверенным облигациям DRB развивающиеся страны-члены АБР в Центральной Азии смогут получить быстрое и гарантированное финансирование в случае стихийного бедствия, что позволит им быстрее восстановиться. Эти облигации проложат путь для будущих выпусков и со временем будут способствовать более глубокому вовлечению инвесторов в этот динамично развивающийся регион", - сказала вице-президент АБР по финансам и управлению рисками Роберта Касали.

Облигации DRB обеспечат оперативную и адресную финансовую поддержку после сильных землетрясений или наводнений на основе заранее определённых и независимо верифицированных параметрических триггеров. В случае стихийного бедствия в любой из этих стран, средства будут направляться через национальные системы социальной защиты для поддержки пострадавшего населения, и, прежде всего, наиболее уязвимых групп.

Трёхлетние облигации DRB для Кыргызской Республики на сумму 80 млн долларов США предусматривают купонный доход (в годовом исчислении), складывающийся из начисляемой по методу сложных процентов ставки обеспеченного однодневного финансирования (SOFR), плюс маржа фондирования в размере 4 базисных пунктов и маржа риска в размере 600 базисных пунктов. Облигации размещены по номинальной стоимости со сроком погашения 30 мая 2029 года.

Трёхлетние облигации DRB для Таджикистана на сумму 80 млн долларов США предусматривают купонный доход (в годовом исчислении), складывающийся из начисляемой по методу сложных процентов ставки обеспеченного однодневного финансирования (SOFR), плюс маржа фондирования в размере 4 базисных пунктов и маржа риска в размере 600 базисных пунктов. Облигации размещены по номинальной стоимости со сроком погашения 30 мая 2029 года.

Компания Aon Securities LLC выступила в качестве дилера, первоначального покупателя и единственного организатора размещения, а компания Munich Re — в роли единственного агента по структурированию сделки.

Оба транша обеспечили широкое распределение на первичном рынке. По облигациям DRB для Кыргызской Республики 64% выпуска было размещено в Европе и 36% - в Северной и Южной Америке. По типу инвесторов 37% облигаций пришлось на специализированные фонды, инвестирующие в страховые ценные бумаги, 32% - на страховые и перестраховочные компании, 31% - на управляющие фонды. По облигациям DRB для Таджикистана 60% выпуска были размещены в Европе и 40% - в Северной и Южной Америке. По типу инвесторов 36% облигаций были направлены специализированным фондам, инвестирующим в страховые ценные бумаги, 33% - страховым и перестраховочным компаниям и 31% - управляющим фондами.

Ноты будут включены в листинг Сингапурской биржи.

Проект поддерживается Азиатским фондом развития, Азиатско-Тихоокеанским фондом климатического финансирования, а также программой грантов Валютного управления Сингапура по страховым ценным бумагам, финансируемой Фондом развития финансового сектора.

Для подготовки к сделкам АБР оказал Кыргызской Республике и Таджикистану поддержку через специализированную региональную техническую помощь в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества. Аналитическая и консультативная работа была выполнена международным консорциумом под руководством компании WTW.