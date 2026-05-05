Названа стоимость проданного госимущества Ирана за год

БАКУ /Trend/ - В прошедшем иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) стоимость проданного государственного имущества в Иране составила 1,71 квадриллиона риалов (примерно 1,3 миллиарда долларов).

Как сообщает Trend, об этом распространила информацию Организация приватизации Ирана.

Согласно данным, государственное имущество реализовывалось по четырем направлениям: в счет общих доходов страны, в качестве выплат сторонам, перед которыми у правительства имеются задолженности, для обеспечения поступлений от акций, а также в виде передачи имущества юридическим и физическим лицам в счет оплаты.

Сообщается, что с начала реализации программы продажи государственного имущества в 2001 году в общей сложности было приватизировано активов на сумму 100 квадриллионов риалов (примерно 76 миллиардов долларов).

Отмечается, что за последние годы наибольший объем приватизации, утвержденный Высший координационный экономический совет Ирана, был зафиксирован в 2022 году и составил 2,9 квадриллиона риалов (примерно 2,2 миллиарда долларов).