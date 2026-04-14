Анар Брамо и Алексей Милтых представили шедевры классики с симфоническим драйвом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева под управлением дирижёра Анара Брамо состоялась очередная концертная программа Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, вызвавшая живой отклик у ценителей академической музыки, сообщает Trend Life.

Вечер открылся торжественной и жизнеутверждающей увертюрой "Академический праздник" выдающегося немецкого композитора Иоганнеса Брамса. Это произведение, наполненное светлой иронией и одновременно глубокой академической традицией, задало высокую художественную планку всей программе и сразу погрузило слушателей в атмосферу классического музыкального наследия.

Особое место в концерте заняло выступление известного виолончелиста, заслуженного артиста Азербайджана Алексея Милтыха. В его исполнении прозвучал Концерт для виолончели с оркестром ля минор (op.129) Роберта Шумана - одно из самых проникновенных произведений романтического репертуара. Музыкант создал цельный художественный образ, который был отмечен продолжительными аплодисментами.

Во втором отделении оркестр обратился к симфоническому наследию Антонин Дворжак, представив его Симфонию №8 соль мажор (op.88). Это произведение, отличающееся яркой мелодикой и богатой оркестровой палитрой, прозвучало в стилистической интерпретации. Музыканты продемонстрировали высокий уровень ансамблевой культуры, раскрыв эмоциональное и образное содержание симфонии.

Программа вечера подарила публике подлинное художественное наслаждение, еще раз подтвердив значимую роль Государственного симфонического оркестра в культурной жизни страны.

