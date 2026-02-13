Фридрих Мерц призвал к перезагрузке трансатлантических отношений

БАКУ /Trend/ - Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к обновленному и прагматичному подходу к трансатлантическим отношениям, сообщает Trend.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Мерц подчеркнул важность совместных действий для решения глобальных вызовов.

"Глобальные вызовы могут быть решены только совместно", - сказал он, подчеркивая сотрудничество по вопросам, начиная от климатических соглашений до Всемирной организации здравоохранения.

Мерц признал растущую неопределенность вокруг трансатлантических отношений.

"Теперь трансатлантическое партнерство уже нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Это началось в Соединенных Штатах, затем здесь, в Европе, но, вероятно, и в этом зале. Если у нашего партнерства есть будущее, нам необходимо выстраивать и переосмысливать его по-новому. Этот подход должен быть практическим, а не отвлеченным. Нам нужно осознать по обе стороны Атлантики, что вместе мы сильнее", - сказал он.

Канцлер подчеркнул ключевую роль доверия внутри НАТО, отметив, что альянс остается стратегическим преимуществом для обеих сторон.

"Мы, европейцы, знаем, насколько ценно доверие, на котором было основано НАТО. В эпоху сверхдержав США также будут опираться на это доверие; даже Соединенные Штаты достигают пределов собственной силы, если действуют в одиночку. В Пентагоне это прекрасно понимают", - сказал он.

Кроме того, Мерц призвал к усилиям по восстановлению доверия по обе стороны Атлантики.

"Членство в НАТО - это не только конкурентное преимущество Европы, но и конкурентное преимущество Соединенных Штатов. Поэтому давайте вместе восстановим и укрепим трансатлантическое доверие", - заявил он.