Балет "Лебединое озеро" в Баку представлен с участием ведущих солистов Франции и Беларуси (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представил на сцене Дворца Гейдара Алиева один из шедевров мирового классического искусства - балет Петра Чайковского "Лебединое озеро". Спектакль был показан с участием ведущих солистов Оперного театра "Ницца" (Франция) и Большого театра Республики Беларусь, сообщает Trend Life

Классическая постановка, состоящая из трёх актов и четырёх картин, подарила зрителям атмосферу утончённой красоты, драматизма и высокой хореографической культуры.

Партию Одетты - Одиллии исполнила ведущая солистка театра «Ницца», заслуженная артистка Беларуси Екатерина Олейник, образ принца Зигфрида воплотил ведущий солист Большого театра Беларуси Константин Белохвостик. В роли Ротбарта выступил Агамир Мирзоев, Шута — Мир Айдын Абдуллаев. В па-де-труа блистали Айан Эйвазова, Лиана Прага и Тимур Одушев.

Партии маленьких лебедей исполнили Юлия Ферштандт, Лейла Нариманидзе, Сабина Гаджидадаш и Динара Мамедова, а в образах больших лебедей на сцену вышли заслуженная артистка Эльмира Сулейманова, Лиана Прага и Сабина Мамедова. Образ властной принцессы создала Лариса Семёнова, партию покровителя исполнил Игорь Кузнецов.

Постановка балета принадлежит Мариусу Петипа и Льву Иванову, редакция - Александру Горскому и народной артистке СССР Гамар Алмасзаде. Репетиционную работу осуществляли народная артистка Медина Алиева, народный артист Гюлагасы Мирзоев и заслуженный артист Юрий Лобачёв. За дирижёрским пультом находился народный артист Джаваншир Джафаров, спектаклем руководил заслуженный артист Юрий Лобачёв. Концертмейстер - Зулейха Усубова, художник спектакля - заслуженный художник Азербайджана Анвар Алмасзаде.

Показ "Лебединого озера" стал ярким культурным событием, ещё раз подтвердившим высокий статус Баку как одного из центров международного балетного искусства.

