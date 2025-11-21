Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Культура Материалы 21 ноября 2025 17:59 (UTC +04:00)
Cледующий адрес проекта "Уроки профессионального театра в регионах" - Мингячевир

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Продолжается проект "Уроки профессионального театра в регионах" Научно-методического и квалификационного центра культуры (МEMİM) Министерства культуры Азербайджана. Следующий мастер-класс в рамках проекта пройдет с 24 по 30 ноября в Мингячевирском государственном драматическом театре, сообщили Trend Life в пресс-службе МEMİM.

Мастер-класс проведут заслуженный деятель искусств, актер Гасым Наги и театральный критик Даглар Юсиф, сотрудник МЕМИМ.

Следует отметить, что проект, реализуемый с октября 2024 года, направлен на повышение профессионализма театральных коллективов, формирование активной творческой среды, ознакомление с современными тенденциями театрального искусства и обмена опытом.

