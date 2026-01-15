В Пакистане открылся первый центр «ASAN xidmət» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – 14 января в Исламабаде (Пакистан) состоялась церемония открытия центра ASAN xidmət.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ASAN xidmət.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммед Шахбаз Шариф, члены правительства Пакистана, а также делегация во главе с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиевым.

Было подчеркнуто, что центр создан на базе концепции ASAN, являющейся интеллектуальным брендом Азербайджана. Сообщается, что 10 сентября 2025 года при участии премьер-министра Пакистана было подписано «Соглашение о сотрудничестве между правительствами Азербайджанской Республики и Исламской Республики Пакистан по внедрению опыта «ASAN xidmət» в Пакистане».

По поручению Президента Ильхама Алиева Государственное агентство вело сотрудничество с Пакистаном в направлении передачи опыта «ASAN xidmət». Пакистанская сторона получила необходимую поддержку для создания центра.

На начальном этапе в «Pakistan ASAN xidmət» планируется предоставление 64 услуг от 12 государственных учреждений.

В центре применяются стандарты «ASAN xidmət», программа волонтёров ASAN и инновационные решения ASAN.

На входе в центр создан специальный уголок, отражающий дружбу между Азербайджаном и Пакистаном. Здесь также размещена цитата Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, подчеркивающая братские отношения между двумя странами.

После ознакомления с центром председатель Государственного агентства Ульви Мехдиев представил пакистанской делегации презентацию о концепции дальнейшего развития «Pakistan ASAN xidmət», инновационных решениях и концепции DOST Азербайджана.

Премьер-министр Мухаммед Шахбаз Шариф выразил благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за оказанную поддержку внедрению модели «ASAN xidmət» в Пакистане. Он охарактеризовал «ASAN xidmət» как прогрессивную и инновационную модель оказания государственных услуг и подчеркнул, что эта модель будет широко применяться в Пакистане.

Напомним, что модель «ASAN xidmət» экспортируется по договорам в 30 стран и международных организаций. Уже в шести странах — Индонезии, Узбекистане, Эфиопии, Уганде, Афганистане и теперь в Пакистане — функционируют центры, работающие по модели «ASAN xidmət».

Пакистан является второй по численности мусульманской страной мира, и внедрение модели «ASAN xidmət» здесь имеет особое значение как с точки зрения стратегического партнёрства, так и для укрепления сотрудничества между странами, разделяющими общие ценности.

В церемонии открытия также приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.