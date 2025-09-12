В Баку состоялся танцевальный конгресс World Artistic Dance Festival (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках масштабного World Artistic Dance Festival & Baku Flow 2025, организованного Азербайджанским танцевальным союзом (AzDC), состоялся танцевальный конгресс, сообщает Trend Life.

Программа конгресса была насыщенной и полезной для всех участников. В первой половине дня эксперты собрались на судейский семинар, где подробно обсудили ключевые аспекты судейства, новые критерии оценки и современные тенденции в мире танцевальных соревнований. Это стало отличной возможностью для обмена опытом, повышения профессионального уровня и выработки единых стандартов. Затем состоялся танцевальный семинар, посвящённый ярким и выразительным танцевальным стилям. Мероприятия прошли с участием президента WADF (World Artistic Dance Federation) Нильса Карлзона и именитых танцоров Эльдара Джафарова (Азербайджан) и Татьяны Кудрявцевой (Россия). Мастерство и энергия буквально зажгли зал, а участники семинара получили не только ценные знания и практические навыки, но и мощный заряд вдохновения для дальнейшего развития.

Как отмечают организаторы, WADF Azerbaijan - это не просто площадка для соревнований, а целое пространство для обучения, обмена опытом и профессионального роста. Такие мероприятия создают крепкие основы для развития танцевального искусства в Азербайджане и помогают талантливым исполнителям выходить на международный уровень.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!