В село Венгли Агдеринского района отправлены еще 16 семей (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. 12 декабря из Агдама в село Венгли Агдеринского района была отправлена очередная группа переселенцев, состоящая из семей, временно размещенных в разных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, на данном этапе в село Венгли переселяются 16 семей – 76 человек. Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ наших шехидов, погибших во имя освобождения Родины.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!