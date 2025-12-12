Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Руководство министерства здравоохранения почтило память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Общество Материалы 12 декабря 2025 14:39 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - 12 декабря - день памяти великой личности, внесшей неоценимый вклад в развитие независимого Азербайджана и формирование традиций государственности, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В связи с этим сегодня руководство министерства здравоохранения посетило Аллею почетного захоронения, где почтило память великого лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле.

Об этом Trend сообщили в минздраве.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Благодаря мудрой и дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева в нашей стране были предприняты важные шаги в направлении развития системы здравоохранения, обновления медицинской инфраструктуры, а также подготовки высококвалифицированных медицинских кадров. Достижения азербайджанского здравоохранения на современном этапе реализуются как продолжение стратегической линии, определенной великим лидером.

