Иран приступил к строительству таможенного пункта на мосту Калала–Агбенд

БАКУ /Trend/ - В Иране на границе с Азербайджаном началось строительство таможенного пункта на иранской стороне автомобильного моста Калала–Агбенд.

Как передает Trend, об этом в ходе брифинга сообщил руководитель таможенного управления провинции Восточный Азербайджан Али Асгар Аббасзаде.

По его словам, в провинции Восточный Азербайджан особое внимание уделяется развитию двух таможенных пунктов, одним из которых является таможня Джулфа.

Аббасзаде добавил, что в настоящее время через таможню Джулфа ежедневно проходит около 300 грузовиков. После строительства и ввода в эксплуатацию таможенного пункта на направлении Калала–Агбенд пропускная способность увеличится до 1,3 тыс. грузовиков в день.

Отметим, что 21 сентября 2022 года на территории экономического района Восточный Зангезур состоялась церемония закладки фундамента автомобильного моста Агбенд на границе с Ираном. Мост длиной 216 м и шириной 24,5 м соединит 112-километровую дорогу Хорадиз–Джебраил–Зангилан–Агбенд с дорожной сетью Исламской Республики Иран через реку Араз.

На мосту предусмотрены по две транспортные полосы и одна пешеходная в каждом направлении. Также планируется строительство государственных пунктов пропуска на территории обеих стран с возможностью ежедневно принимать не менее 1000 грузовых транспортных средств (экспорт, импорт и транзитные товары) — по 500 на въезд и 500 на выезд.

Напомним, что открытие автомобильного моста Калала–Агбенд планируется в марте.