Жилищный кризис связан с климатическими рисками - Мария Фернанда Эспиноса (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — Жилищный кризис напрямую связан с климатическими рисками и устойчивостью городов, поэтому его решение требует комплексного подхода на глобальном уровне.

Об этом в субботу Trend сказала президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса в кулуарах XIII Глобального Бакинского форума на тему «Преодоление разногласий в мире в переходный период».

По её словам, миллиарды людей в мире живут в небезопасных жилищных условиях, что усиливает уязвимость перед климатическими потрясениями.

«Мир не может спокойно жить, когда 300 миллионов человек остаются без дома, 1,1 миллиарда живут в трущобах, а около 3 миллиардов человек проживают в небезопасных условиях без доступа к базовым услугам», — отметила Мария Фернанда Эспиноса.

Она подчеркнула, что жилищная проблема требует долгосрочного планирования, инвестиций и продуманной государственной политики.

«Жилищный вопрос — это не только вопрос прав человека, это также проблема, тесно связанная с климатическим кризисом. Невозможно создать устойчивые города, готовые к климатическим потрясениям, если существует жилищный кризис», — сказала Мария Фернанда Эспиноса.

По её словам, устойчивые города предполагают не только строительство жилья, но и доступ к безопасной воде, медицинским услугам, образованию и базовой инфраструктуре.

Мария Фернанда Эспиноса отметила, что проведение в Азербайджане климатической конференции COP29, а также предстоящий Всемирный градостроительный форум отражают взаимосвязь между климатической повесткой и вопросами устойчивого развития городов.

«Очень важно объединять климатические действия с решением жилищной проблемы, поскольку без комплексного подхода невозможно эффективно бороться с бедностью, неравенством и последствиями изменения климата», — добавила она.