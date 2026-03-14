В Баку прошел праздник культуры тюркского мира - музыка, танец и фольклор (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся яркий концерт "Музыкальный вечер тюркского мира", ставший очередным праздником единства культур и традиций тюркских народов, сообщает Trend Life.

В этот вечер одна сцена объединила богатое художественное наследие стран тюркского пространства - Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Музыка, танец и фольклор сплелись в единую художественную картину, демонстрируя духовную близость и многовековые культурные связи тюркского мира.

Концертная программа была представлена Заслуженным коллективом Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова. Артисты ансамбля подарили зрителям красочную палитру народных мелодий и танцев, передающих характер, темперамент и национальный колорит каждого народа. В программе прозвучали любимые песни и были исполнены танцевальные композиции, отражающие богатую фольклорную традицию тюркских стран.

Перед публикой выступили известные солисты: народная артистка Гюльянаг Мамедова, заслуженные артисты Гюлюстан Алиева, Рашад Ильясов и Нигяр Рзаева. Также в концертной программе приняли участие Айшен Мехтиева, Алия Султан, Нурлана Абдуллаева и Вафа Везирова, чьи выступления придали вечеру особую эмоциональность и яркость.

Каждый номер становился своеобразным путешествием по культурной карте тюркского мира - от проникновенных мелодий до темпераментных национальных танцев.

Красочная и насыщенная программа ещё раз напомнила о глубоких исторических корнях, духовной близости и богатом музыкальном наследии тюркских народов, которые, несмотря на расстояние, сохраняют общность культуры, традиций и художественного мышления.

Зрители встретили концерт с большим интересом, а финальные аккорды вечера были сопровождены продолжительными аплодисментами, ставшими признанием силы искусства, объединяющего тюркский мир.

