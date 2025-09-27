БАКУ /Trend/ - Сегодня в 15:34 по местному времени на побережье Каспийского моря, в провинции Гюлистан на севере Ирана произошло землетрясение силой 4,6 балла.

Об этом сообщает Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета, передает Trend.

Было отмечено, что землетрясение было зафиксировано вблизи города Гюмюштепе и порта Туркмен провинции. Землетрясение, произошедшее на глубине 10 км, ощущалось и в провинции Мазандаран.

В район землетрясения были привлечены сотрудники Иранского общества Красного полумесяца.

О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

