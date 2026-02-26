Объем выданных кредитов в Иране за 10 месяцев значительно увеличился

БАКУ/Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2025 — 20 января 2026) объём кредитов, выданных иранскими банками, увеличился на 46,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта 2024 — 19 января 2025).

Как сообщает Trend со ссылкой на статистику Центрального банка Ирана, за указанный период банки выдали кредиты на общую сумму 62,9 квадрильона риалов (примерно 48,5 млрд долларов США), тогда как в прошлом году за тот же период — 42,9 квадрильона риалов (примерно 33 млрд долларов США).

Согласно статистике в промышленном и горнодобывающем секторах выдано кредитов на 26,6 квадрильона риалов (около 20,5 млрд долларов), в секторе услуг — 23,1 квадрильона риалов (около 17,8 млрд долларов), в торговом секторе — 7,49 квадрильона риалов (около 5,77 млрд долларов), в жилищном и строительном секторе — 2,28 квадрильона риалов (около 1,76 млрд долларов), в сельскохозяйственном секторе — примерно 3,4 квадрильона риалов (около 2,61 млрд долларов), по другим незарегистрированным отраслям — 7,29 триллиона риалов (около 5,62 млн долларов).

В статистике также отмечается, что кредиты выдавались на создание предприятий и объектов, оборотный капитал, ремонтные работы, развитие, приобретение личных товаров, покупку жилья и другие цели.