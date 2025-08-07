Есть необходимость в новых рамках сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ – министр

БАКУ /Trend/ - Есть необходимость в новых рамках сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в ходе брифинга.

По его словам, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси осознает, что в результате ряда изменений сложилась совершенно новая ситуация. Согласно закону, принятому недавно иранским парламентом, начало нового этапа сотрудничества Ирана с МАГАТЭ естественно.

Арагчи отметил, что на основании обращений МАГАТЭ заместитель генерального директора агентства был приглашен в Тегеран. Официальный представитель МАГАТЭ приедет в Иран не для проверки или оценки, а для переговоров о сотрудничестве.

Отметим, что в марте 2023 года между Ираном и МАГАТЭ было достигнуто соглашение и сделано соответствующее заявление. Согласно соглашению, сотрудничество Ирана с МАГАТЭ осуществляется в рамках Конвенции о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и гарантий, а также стороны должны сотрудничать друг с другом в вопросах, связанных с ядерной программой Ирана, в отношении заявлений о наличии обогащенного урана.

Напомним, что 2 июля Президент Ирана Масуд Пезешкиан утвердил закон о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ. Согласно принятому парламентом Ирана закону, инспекторы Международного агентства по атомной энергии не имеют разрешения на въезд в страну для проведения проверок. Инспекторам агентства будет разрешен въезд в страну только в том случае, если Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердит, что гарантированы мирная ядерная деятельность страны и безопасность ее ядерных объектов.

