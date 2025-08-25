Импорт Ираном продукции из Азербайджана сократился

БАКУ /Trend/ - За 4 месяца текущего иранского года (с 21 марта по 22 июля 2025 года) импорт продукции Ираном из Азербайджана сократился на 48,3% в стоимостном и 45,8% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего иранского года (с 20 марта по 21 июля 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистическим данным, импорт продукции Ираном из Азербайджана за 4 месяца составил 1,79 тыс. тонн на сумму 3,32 млн долларов США.

За аналогичный период прошлого года Иран импортировал из Азербайджана 3,3 тыс. тонн продукции на сумму 6,43 млн долларов США.

Иран импортировал из Азербайджана различное оборудование, прессованную сою, различные виды профилей и другую продукцию.

Согласно статистике, товарооборот Ирана с Азербайджаном за 4 месяца составил 276 тыс. тонн на сумму 182 млн долларов США. Товарооборот снизился на 25% в стоимостном и на 7,5% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Таможенного управления Ирана, за первые четыре месяца текущего года в страну было импортировано 12,2 млн тонн продукции на сумму 17,6 млрд долларов США. Импорт продукции сократился на 14,2% в стоимостном выражении и на 3,23% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что Иран уделяет особое внимание импорту товаров первой необходимости, необходимых стране, и вводит определённые ограничения на импорт аналогичной продукции, производимой в стране.

