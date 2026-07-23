В Узбекистане сектор ИКТ-услуг вырос на 22% за пять месяцев 2026 г.

БАКУ/ Trend/ - Сектор услуг связи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Узбекистана продолжил стремительный рост в первые пять месяцев 2026 года. Объем оказанных услуг увеличился более чем на одну пятую по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом благодаря развитию разработки программного обеспечения и телекоммуникаций.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным комитетом по статистике Узбекистана.

Согласно информации ведомства, в январе–мае 2026 года объем услуг связи и информатизации достиг 39 трлн сумов (около $3,2 млрд), что на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наибольшую долю в секторе по-прежнему занимает разработка программного обеспечения. За отчетный период объем услуг в этой сфере составил 18 трлн сумов (около $1,5 млрд). Далее следуют телекоммуникационные услуги с объемом 11,6 трлн сумов (примерно $966 млн), информационные услуги — 5,9 трлн сумов (около $491 млн), а прочие услуги связи и ИКТ — 3,5 трлн сумов (порядка $291 млн).

Эти показатели свидетельствуют о продолжающемся развитии цифровой экономики Узбекистана на фоне растущего спроса на разработку программного обеспечения, цифровые сервисы и телекоммуникационную инфраструктуру.

Как показывает анализ Trend, структура сектора отражает переход Узбекистана к экономике, основанной на современных технологиях. На услуги по разработке программного обеспечения приходится почти половина общего объема рынка связи и ИКТ, что свидетельствует об увеличении инвестиций в разработку ПО и цифровую трансформацию как государственного, так и частного секторов. Наряду с устойчивым ростом телекоммуникационных и информационных услуг эти данные указывают на то, что цифровые отрасли становятся все более значимым драйвером развития сферы услуг и экономики страны в целом.