Два человека погибли при утечке газа на угольной шахте Кыргызстанe

БАКУ /Trend/ — В Баткенском регионе Кыргызстана произошла утечка газа на угольной шахте, в результате чего погибли два человека, еще 18 были госпитализированы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана.

Авария произошла на шахте «Баткен-Мунай» в селе Самаркандак. Спасатели извлекли тела двух шахтеров с глубины около 200 метров и передали их правоохранительным органам. Один человек был спасен.

В региональную больницу доставлены 18 шахтеров с диагнозом отравление угарным газом. Их состояние оценивается как удовлетворительное.