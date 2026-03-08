Иранская Ассамблея экспертов достигла консенсуса по назначению Верховного лидера

БАКУ /Trend/ — Иранская Ассамблея экспертов достигла консенсуса по вопросу назначения нового Верховного лидера.

Как сообщает Trend, об этом заявил член Ассамблеи Сейед Ахмад Аламол-Хода.

По его словам, выборы Верховного лидера проводились Ассамблеей экспертов, а все текущие обязанности лежат на Секретариате Ассамблеи под руководством Сейеда Хашима Хуссейни Бушехри, который официально объявит решение.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.