Из Ирана через Азербайджан эвакуированы 1873 человек (ФОТО)

Политика Материалы 8 марта 2026 13:02 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ/Trend/ - Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

По данным Trend, с 08:00 28 февраля по 10:00 8 марта из Ирана были эвакуированы в общей сложности 1873 человек, включая граждан различных государств.

Среди них 529 граждан Китая, 309 - Азербайджана, 282 - России, 173 - Таджикистана, 123 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, 26 - Испании, 18 - Саудовской Аравии, 25 - Ирана, 17- Японии, 16 - Франции, 14 - Германии, 13 - Грузии, 12 - Узбекистана, 10 - Болгарии, 10 - Конго, 10- Нигерии, 8 - Бразилии, 8 - Великобритании, 7 - Беларусии.

По 6 граждан были эвакуированы из ОАЭ, Словакии и Канады, по 5 - из Сербии, Казахстана, Швейцарии, Афганистана, Австрии и Чехии, по 4 - из Бахрейна, Бангладеша, Иордании, Шри-Ланки, Украины, Турции, Венгрии, Бельгии и Кувейта.

Также в списке значатся по 3 гражданина Катара, Мексики, Филиппин, Финляндии, Румынии и Хорватии, по 2 - Непала, Ливана, Кыргызстана, Йемена, Судана, Индии и Кипра.

Кроме того, по одному гражданину Польши, Австралии, Туниса, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Мьянмы, Мальдив, Кубы, Южной Африки, Швеции, и Ватикана были эвакуированы из Ирана через границу Азербайджана.

