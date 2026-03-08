Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджанские юные теннисисты примут участие в международных турнирах WTT Youth Contender (ФОТО)

Азербайджан Материалы 8 марта 2026 12:08 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ — Азербайджанские юные теннисисты готовятся проверить свои силы на международных соревнованиях «WTT Youth Contender», которые пройдут в Берлине (Германия) и Гавирове (Чехия) с 9 по 15 марта.

Как сообщает Trend, шесть спортсменов страны выступят под руководством главных тренеров отобранных команд Эльнура Хидаецаде и Рамина Джафарова.

Онур Гулузаде, Алакбар Мирзалиев и Джафар Альмададли будут представлять Азербайджан в соревнованиях среди юношей, а Ягмур Маммадли, Мехин Мирзабалаева и Ясаман Хабибова — в соревнованиях среди девушек.

Турниры проводятся в различных возрастных категориях (до 11, до 13, до 15 и до 17 лет) и имеют большое значение для молодых спортсменов, позволяя им укрепить позиции в мировом рейтинге.

