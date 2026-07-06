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«SİMA İmza» на платформе «UForex»: откройте счёт онлайн!

ИКТ Новость 6 июля 2026 11:39 (UTC +04:00)
«SİMA İmza» на платформе «UForex»: откройте счёт онлайн!
Фото: SIMA

Цифровая подпись нового поколения SİMA, была успешно интегрирована в электронные сервисы ОАО «Unicapital».

Теперь открыть счёт на платформе «UForex» (uforex.az) от инвестиционной компании Unicapital можно полностью онлайн — с помощью цифровой подписи «SİMA İmza». Благодаря технологиям искусственного интеллекта и биометрии, «SİMA İmza» мгновенно подтверждает личность пользователя, гарантируя, что подпись принадлежит именно ему.

Процедура на платформе занимает считанные секунды. Система анализирует черты лица пользователя и исключает любые попытки использования фото или видео, подтверждая, что перед ней реальный человек. После этого процесс подписания завершается, а инвестиционный счет активируется мгновенно.

Главная цель интеграции — обеспечить безопасность пользователей, ускорить процессы и предоставить клиентам удобный и оперативный инвестиционный опыт.

О «SİMA İmza»

Цифровая подпись нового поколения SİMA разработана компанией AzInTelecom, входящей в состав AZCON Holding. На сегодняшний день количество скачиваний приложения «SİMA İmza» уже превысило 6,5 миллиона. Получить цифровую подпись можно абсолютно бесплатно через мобильное приложение, без необходимости посещать центры клиентского обслуживания.

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