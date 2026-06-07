Азербайджан представлен на пленарной сессии Совета управляющих ЕБРР

БАКУ/ Trend/ - Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев принял участие в пленарной сессии Совета управляющих ЕБРР, состоявшейся в Риге.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, в ходе сессии были рассмотрены Годовой обзор ЕБРР за 2025 год, Стратегическая и капитальная рамочная программа на 2026–2030 годы, отчет о выполнении обязательств по увеличению капитала в 2023 году, план реализации стратегии, а также институциональная деятельность банка и его финансовые отчеты. Участники обсудили приоритетные направления будущей деятельности ЕБРР, содействие устойчивому экономическому росту, зеленую и цифровую трансформацию, развитие частного сектора, укрепление экономической устойчивости, инвестиции в человеческий капитал и расширение регионального сотрудничества.

Эльнур Алиев выступил на круглом столе, посвященном теме «Роль ЕБРР в поддержке экономик, пострадавших от конфликтов». В ходе выступления было подчеркнуто влияние конфликтов на экономику, инвестиции и региональные связи. Отмечалось, что процесс восстановления не ограничивается реконструкцией инфраструктуры, а также включает оживление экономической активности, поддержку частного сектора и обеспечение долгосрочной устойчивости.

Участникам была представлена информация о процессе восстановления и реинтеграции на освобожденных территориях Азербайджана, развитии инфраструктуры, повышении занятости, поддержке малого и среднего бизнеса, а также мерах по укреплению региональной взаимосвязанности.

Было отмечено, что ЕБРР способен внести значительный вклад в развитие экономик, пострадавших от конфликтов, посредством привлечения частных инвестиций, совершенствования системы управления, укрепления энергетической безопасности и поддержки проектов в области транспортной и региональной связанности.