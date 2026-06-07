Иран продолжает восстановление энергетической инфраструктуры

БАКУ/ Trend/ - В период войны с 28 февраля по 7 апреля повреждения получили электростанции Ирана общей мощностью 7 тыс. мегаватт.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране заместитель министра энергетики Ирана и генеральный директор Компании по производству, передаче и распределению электроэнергии Ирана (TAVANIR) Мустафа Раджаби Машхади.

По его словам, на сегодняшний день уже восстановлена работа электростанций суммарной мощностью 2,5 тыс. мегаватт. В ходе войны серьезный ущерб был нанесен электростанциям общей мощностью 4,5 тыс. мегаватт. В настоящее время ведутся работы по восстановлению их деятельности, и они будут постепенно возвращаться в эксплуатацию.

Раджаби Машхади отметил, что за указанный период повреждения также получили около 2 тыс. объектов электросетевой инфраструктуры страны. Благодаря проведенным восстановительным работам большинство из них уже введено в строй, а восстановление части объектов отложено до окончания летнего сезона, когда наблюдается пиковое потребление электроэнергии.

Следует отметить, что общий потенциал производства электроэнергии в Иране превышает 100 тыс. мегаватт.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и БПЛА объекты Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня. На переговорах между США и Ираном, прошедших 11 апреля в Исламабаде, соглашение достигнуто не было.