Стало известно о состоянии пострадавших азербайджанцев в Азовском море

БАКУ/ Trend/ - Сразу после получения информации о гибели и ранениях граждан Азербайджана в результате атаки беспилотников на грузовые суда в Азовском море сотрудники Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации незамедлительно отправились на место происшествия.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Сотрудники консульского отдела посольства в настоящее время находятся в городе Ейск и оказывают необходимую консульскую поддержку пострадавшим и спасённым гражданам Азербайджана. Состояние пострадавших оценивается как хорошее, некоторых из них планируется выписать из больницы в ближайшее время.

В рамках поисково-спасательных мероприятий, проводимых соответствующими структурами Российской Федерации, продолжаются работы по установлению личностей погибших и выполнению других необходимых процедур.

Одновременно принимаются необходимые меры по оформлению документов для спасённых граждан Азербайджана и организация их возвращения на родину.

Министерство иностранных дел держит ситуацию на особом контроле и осуществляет тесную координацию с соответствующими ведомствами.

Дополнительная информация о личностях погибших, а также о доставке их тел в Азербайджан будет предоставлена общественности позднее", - говорится в сообщении ведомства.