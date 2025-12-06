В заповеднике "Гала" среди древних стен ожили Шахерезада и Султан – восточная сказка (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Съёмки проводились в уникальной локации - Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала", где древние стены и колоритные пейзажи стали естественной декорацией для восточного повествования... Музыкальную сказку "Şəhrizad" представила певица и композитор Sivva (Севиндж Агасиева), соединив в своей работе мифологию Востока, кинематографичную эстетику и эмоциональную выразительность, сообщает Trend Life.

В новом клипе, где она воплощает образ легендарной Шахерезады, артистка создала своеобразный мост между древней легендой и современным художественным взглядом.

Обращаясь к героине "1001 ночи", Sivva словно переносит зрителя в пространство оживших рукописей, где мудрость сплетается с поэтическим повествованием. Партнёром певицы в клипе стал актёр и телеведущий Шахрияр Абилов, который воплотил образ Султана. Образ Мудреца-рассказчика воплотил Шахин Саркаров, а хореография принадлежит коллективу Nero Dance. Музыку и слова к композиции создала Emmy Lia.

Режиссёр работы Ройял Сафаров (Eresmoon) создал атмосферу, в которой каждый кадр напоминает ожившую восточную миниатюру. Сюжетная линия клипа строится вокруг мудрости Шахерезады - женщины, которая силой слова и разума способна менять судьбы. Элегантные костюмы, стилизованные под восточную эстетику, тщательно выстроенные танцевальные сцены и лёгкий мистический флёр создают ощущение путешествия в мир древних сказаний.

