Хикмет Гаджиев и Армен Григорян приняли участие в панельной дискуссии в Катаре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян приняли участие в панельной дискуссии на тему "Устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией: Вашингтонское соглашение и совместное будущее" в рамках Форума в Дохе, Катар.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в аккаунте в X.

"В рамках форума в Дохе я и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян приняли участие в панельной дискуссии "Устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией: Вашингтонское соглашение и совместное будущее" совместно с модератором Дэвидом Херстом. Мы обсудили шаги, предпринятые в направлении реализации Вашингтонских соглашений, включая экономические преимущества мира, возможности для контактов и общения, меры по укреплению доверия и т. д. Я подчеркнул твердое намерение Азербайджана превратить регион Южного Кавказа в зону устойчивого мира и процветания", - говорится в публикации.

