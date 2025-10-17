Проект госбюджета на 2026 год представлен в Милли Меджлис

БАКУ /Trend/ - 15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев представил Проект закона «О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» на обсуждение Милли Меджлиса.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью парламента, законопроект «О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» вместе с другими прилагаемыми к нему документами направлен в Счетную палату для получения заключения. После получения заключения палаты обсуждения пройдут в Милли Меджлисе.

Доходы государственного бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 38 млрд 609 млн манатов. Доля ненефтяного сектора в структуре доходов государственного бюджета на будущий год значительно увеличится. Это приведет к дальнейшему снижению зависимости бюджета от нефтяного фактора. Таким образом, 57,4 процента доходов и 78,7 процента налогов будут сформированы за счет ненефтяных источников.

Расходы бюджета на следующий год определены в размере 41 млрд 703,6 млн манатов. Расходы госбюджета-2026 формируют соответствующее финансовое обеспечение приоритетов, определенных Президентом Ильхамом Алиевым, включая обеспечение обороноспособности, социальную защиту населения, поддержку предпринимательства, реализацию инвестиционных проектов, а также необходимые расходы, связанные с функциями и обязанностями государства.

В проекте бюджета способность ненефтяных доходов покрывать текущие расходы составляет 88,1 процента. Это на 7,1 процентных пункта больше, чем в этом году.

Дефицит госбюджета прогнозируется в размере 3 млрд 94,6 млн манатов, что составляет 2,3 процента ВВП.

Объем трансфертов из Государственного нефтяного фонда в 2026 году прогнозируется на 1 млрд 646 млн манатов меньше, чем в текущем году. Это наглядно демонстрирует принимаемые меры по снижению зависимости бюджета от нефтяных доходов и защите валютных резервов.

На будущий год доходы консолидированного бюджета увеличились на 1 млрд 18,8 млн манатов до 44 млрд 969,4 млн манатов, расходы - на 1 млрд 209,9 млн манатов до 48 млрд 839,3 млн манатов, а дефицит - на 3 млрд 870 млн манатов.

Доля ненефтяных доходов в консолидированном бюджете-2026 год прогнозируется на уровне 63 процентов. Это свидетельствует о том, что роль ненефтяного сектора в доходах бюджета в последние годы неуклонно растет. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 43,9 процента, в прошлом - 52,4 процента, а в 2025 году - 58,4 процента.

В целом госбюджет на 2026 год направлен на обеспечение фискальной устойчивости за счет устойчивого роста ненефтяных доходов и снижения зависимости от нефти, одновременно гарантируя, что расходы будут осуществляться в соответствии с социально-экономическими приоритетами и создавая финансовую безопасность для необходимых расходов, связанных с государственными функциями.

С законопроектом можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://www.meclis.gov.az/news-layihe.php?id=2536&lang=az&par=0

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!